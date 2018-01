أول تعليق “إسرائيلي” على راتب السيد نصر الله

غرد أوفير جندلمان, المتحدث باسم رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي، على كشف الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله ان راتبه يبلغ 1300 دولار بالقول “حتى نصرالله لم يصدق نفسه عندما زعم ضاحكا أنه يتقاضى راتبا 1300 دولار فقط من حزب الله”.

وأوضح أنّ “حزب الله هو أغنى تنظيم في العالم ومدخولاته السنوية تقدر بـ1.1 مليار دولار ومصدرها هو الدعم المادي الإيراني الهائل”

وزعم أنّ “حزب الله يصرف هذه الأموال الطائلة على دفع رواتب ضخمة لقادته وعلى تمويل تورطه في الحروب الأهلية والدمار والقتل الدائر في كل من لبنان وسوريا والعراق واليمن وأماكن أخرى”.

وختم أنه “يبدو أن نصرالله نسي عدة أصفار بعد الـ1 والـ3. راتبه الشهري ليس 1300 دولار بل 1,300,000 دولار”.

وكشف أمين عام حزب الله حسن نصرالله في مقابلة أجرتها معه قناة الميادين اللبنانية أن الراتب الشهري الذي يتقاضاه في الحزب يبلغ حوالي 1300 دولار مع بعض الاقتطاعات منه لصالح “المقاومة”.

Nasrallah, leader of Hezbollah, the richest terror org on earth that has an annual income of $1.1 billion, says he only makes $1300 a month & laugh , knowing it's a lie. Hezbollah gets his $billion+ from Iran as well as from drug trafficking and money laundering. pic.twitter.com/d8N4hj7YiG

— Ofir Gendelman (@ofirgendelman) January 4, 2018