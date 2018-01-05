“الأسير” يكسر صمته.. فماذا قال ؟

أرجأت المحكمة العسكرية محاكمة الموقوف الشيخ أحمد الأسير إلى 13 آذار المقبل في دعويي التحريض على تشكيل” خلايا نائمة” بعد أحداث عبرا وإنشاء مجموعات مسلحة تابعة للشيخ خالد حبلص شاركت في أحداث بحنّين في الشمال ضد الجيش اللبناني.

وبحسب المعطيات التي حصل عليها موقع جريدة “المستقبل” عن مجريات جلسة محاكمته الخميس، خرج الأسير عن صمته الذي التزم به خلال جلسات محاكمته السابقة في أحداث عبرا، فنفى إقدامه على تمويل مجموعة حبلص بالمال، وبرّر دفعه مبلغ مئة ألف دولار لحبلص بأنه كان بهدف “مساعدة المحتاجين” معتبراً أنّ “الشيخ حبلص كان حالة في منطقة المنية والأجهزة الامنية كانت على علم بمجموعته المسلحة”، وأردف: “حبلص كان يعتبر الجيش خطاً أحمر ولم تكن في نيته مقاتلته وإنما لا علم لي ما الذي حصل معه لاحقاً”.

وخلال الإدلاء بإفادته، تحدث الأسير عن تعذيب تعرض له أثناء توقيفه لدى الأمن العام، وقال: اللواء عباس إبراهيم ضربني على رأسي وقال لي “تا تتعلّم كيف تسب الأوادم”.

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