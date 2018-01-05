“الحريري” يثني على “خليل”

كشفت مصادر وزارية لـ”اللواء”، أن “من راهن على أن مرسوم الأقدمية سيفجر جلسة الحكومة بالأمس، أخطأ في رهانه، لأن مسار الجلسة أثبت ذلك، من خلال تخصيصها لجدول الأعمال”.

وكشفت أن “حزب القوات اللبنانية، الذي آثر الصمت حيال الملف، يحضر دراسة قانونية في شأنه، وأن أحد وزراء الحزب قال إن الدستور لا يتحدث عن توقيع وزير المال”.

كذلك، قالت المصادر إن “رئيس الحكومة سعد الحريري، أثنى على موقف وزير المال علي حسن خليل واقترح أن يقدم الوزراء لوائح إلى مجلس الوزراء في ما خص هذا الموضوع، لا سيما وأن الغاية مما طرحه وزير المال هو وقف الهدر، وأفيد أن كمية من المساعدات تعطى لمؤسسات وهمية”.

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