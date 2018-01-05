هل يرد نبيل نقولا على رئيسه؟

أكد الرئيس نبيه بري على أن مرسوم الاقدميات موضع الخلاف مع رئاسة الجمهورية تم تهريبه.

وقال أمام زواره ليل أمس: الموضوع “هُرِّب من خلف ظهر كل النواب، سواء أحبّوا ذلك أو لم يحبّوا، فالأقدميات لدفعة الـ 1994 سبق أن سقط كمشروع قانون وعاد إلى اللجان وفشل بالعبور”.

وكانت مسألة التهريب محط ردود وردود مضادة بين مدير مركز الارتكاز الاعلامي سالم زهران القريب من الرئيس بري، وبين عدد كبير من مؤيدي التيار الوطني الحر على رأسهم النائب نبيل لنقولا الذي توجه الى زهران بالقول: “لا يا أستاذ سالم زهران ليس فخامة الرئيس العماد ​ميشال عون​ من يقوم بتهريبات، إن من قال “يستطيع العالم أن يسحقني ولن يأخذ توقيعي” هو من يقوم بتهريبات خصوصا عندما يكون الأمر حقوقي ويخص الجيش و​القوى الأمنية​ الساهرة على راحة كل اللبنانين، بمن فيهم أنت يا أستاذ سالم الذي نحترم”.

فهل يجرأ النائب نقولا بالرد على رئيس مجلسه النيابي بعد أن ثبت كلام زهران؟