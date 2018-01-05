صحفي روسي ينشر صوراً للمقاتلات المتضررة في “حميميم”

نشر الصحفي الروسي ” Roman Saponkov ” صورا من مطار حميميم أظهرت عددا من المقاتلات الروسية بعد إصابتها بقذائف أطلقها مسلحي المعارضة السورية ليلة 31 كانون الأول على مطار حميميم في مدينة جبلة بريف اللاذقية .

وقال الصحفي إن عدد من مقاتلات السوخوي 24 بالإضافة لمقاتلة سوخوي 35 و طائرة اليشون قد تضرروا بعد سقوط عدد من صواريخ المعارضة السورية على القاعدة الروسية الجوية في حميميم.

По базе в Хмеймим. Всё же пострадала техника. Предварительно 6 Су-24, 1 Су-35С, 1 Ан-72, 1 Ан-30 разведчик, 1 Ми-8. 2 Су-24 и Су-35С ввели в строй. Publié par Roman Saponkov sur jeudi 4 Janvier 2018

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد نفت اليوم الخميس تدمير المقاتلات الروسية “بشكل فعلي” بصواريخ المسلحين , فيما اعلنت مقتل اثنين من العسكريين الروس جراء القصف الذي تعرضت له قاعدة “حميميم” الجوية من قبل المسلحين في 31 ديسمبر/ كانون الأول المنصرم، مؤكدا أن أجهزة الأمن السورية تجري عمليات بحث وتصفية للمسلحين المتورطين بالهجوم على مطار حيميم، ويجري رفع مستوى الحماية في القاعدة.

و يوم أمس الأربعاء، أعلنت الوزارة عن سقوط مروحية روسية “مي-24” بالقرب من مطار حماة نتيجة عطل فني، ومقتل طيارين اثنين.

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