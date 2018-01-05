“غادة عيد” وزيرة !

علم “ليبانون ديبايت” ان الإعلامية غادة عيد قد تتولى حقيبة وزارة مكافحة الفساد في حزب سبعة.

وناضلت عيد إعلاميا ضد الفساد، وواجهت السلطة السياسية والقضائية بقوة لنصرة حقوق الناس، وذلك من خلال برنامجها السابق “الفساد” على محطة الجديد. الا انها تركت الجديد بعد دخول صاحب المحطة، تحسين خياط، معترك أشغال وصفقات التراضي في مؤسسة كهرباء لبنان.

تواصل عيد نشاطها الإعلامي والنضالي في برنامج “علم وخبر”، عبر شاشة الـMTV منذ ما يقارب العامين.

واسست الاعلامية موقع “التحري” الإلكتروني الذي يتميز باستقلاليته ودقته في طرح وتوثيق الملفات.

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