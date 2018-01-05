ناشط سياسي يُعلن ترشّحه عن المقعد الدرزي في “عاليه”

أعلن الناشط السياسي مارك ضو، ترشّحه للإنتخابات النيابيّة، المُقرّرة في 6 أيّار المُقبل، عن المقعد الدرزي، في منطقة عاليه، ضمن دائرة عاليه- الشوف الإنتخابيّة.

واشار ضو، في حديث ضمن برنامج الحدث عبر قناة الجديد، إلى “تشكيل تحالفٍ مدنيٍّ يتطلّعُ إلى بناء وتأسيس خيار ديمُقراطيّ مدنيّ سياسيّ في المنطقة”.

كما أكّد أنّ “التّحالف يطرحُ مُمارسة سياسيّة شفّافة ديمقراطيّة يُشارك فيها المواطن بشكلٍ فعّالٍ لطرح أفكار وحلول لـِ مشاكل المنطقة مع التعاون الكامل لتحسين التشريع في لبنان”.

وشدّد ضو على “الإصرار في مواجهة مع من يُفرّق بين المواطنين في هذه المنطقة من طائفيّة وتعصّب وسوء تطبيق للقوانين، طارحًا التركيز على حماية المال العامّ وتفعيل دور المؤسّسات الماليّة، الإجتماعّية والإقتصاديّة”.

أمّا عن ترشّحه للإنتخابات النيابيّة، أكّد ضو أنّه “نتيجة طبيعيّة لتطوّر الحالة المدنيّة في الشوف وعاليه ونجاحها خلال الإنتخابات البلديّة، وقدرتها على القيام بحملات بمواجهة السلطة في مطمر الناعمة، سبلين والكوستابرافا”.