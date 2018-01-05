الدفاع المدني يكشف تفاصيل الحريق في “الزيدانية”

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أنه بتاريخ 4/1/2018 إندلع حريق داخل شقة في مبنى سكني من منطقة الزيدانية – زاروب العيتاني – بيروت .

وهرع عناصر الدفاع المدني لمؤازرة فوج إطفاء بيروت في إخماد الحريق الذي أسفر عن وقوع ثلاث وفيات من سكان المبنى هم : محمد علي الكوش وفاطمة ولارا الكوش اللتين تم نقلهما بواسطة سيارات إسعاف الدفاع المدني إلى مستشفى الجامعة الأميركية .

وتم نقل كلّ من المصابين كوكب الكوش إلى مستشفى الجامعة الأميركية ورحيمة باتوم من التابعية الأثيوبية إلى مستشفى الخوري ، كما نقل كل من محمد شميساني وأليس قباني بحالة ضيق تنفس للمعالجة .

وقد تابع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عمليات الإطفاء والإنقاذ التي إستمرت حتى ساعة متأخرة من الليل حيث أعطى تعليماته للأجهزة المختصة لوضع تقرير مفصل لتحديد أسباب ووقائع الحادث .

إلى ذلك حضر مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار برفقة خبراء الحرائق التابعين للمديرية العامة لمتابعة الإجراءات لتحديد أسباب الحريق على أن يوضع التقرير خلال أربع وعشرين ساعة .

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