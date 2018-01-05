“أنصار الله”: الفترة المقبلة ستحمل المفاجآت للسعودية

أعلن القيادي في جماعة “​أنصار الله​” اليمنية علي العمراني، إن قوات الجيش ولجان شعبية متحالفة معها، أطلقتا صاروخين من نوع “زلزال 2″، على تجمعات للجيش السعودي في جيزان، حيث أصابا أهدافهما بدقة عالية”. مشددا على أن “قوات الدفاع الجوي ​السعودية​ فشلت في التصدي للصواريخ، التي أصابت أهدافها بدقة عالية، على الرغم من إعلان أحد المتحدثين العسكريين السعوديين، أن قوات الدفاع الجوي تمكنت من التصدي لإحدى الصواريخ”.

وأكد القيادي اليمني في حديث لوكالة “سبوتنك” الروسية أن “الفترة المقبلة سوف تحمل كثير من المفاجآت للسعودية، وعدد آخر من الدول المتورطة في ​التحالف العربي​ الذي يقاتل الشعب اليمني بدعم من الولايات المتحدة الأميركية، وفي مقدمتها ​الإمارات​”، مشيرا إلى أن “الشعب اليمني ما زال قادراً على المقاومة، وما زال لديه الكثير ليقدمه في ميدان المعركة، على الرغم من الانتهاكات التي يصر التحالف العربي على ممارستها ضده، والعشرات وربما المئات الذين يموتون كل يوم بنيرانه”.

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