الجلسة التي كادت أن تنفجر

مرّت نكزة وزير الدولة علي قانصوه على خير خلال جلسة مجلس الوزراء الاخيرة التي انعقدت الخميس في قصر بعبدا.

إذ قال خلال سجال ناعم حصل بينه وبين وزير القوات اللبنانية بيار ابو عاصي حول ما تضمنه تصريح السيد حسن نصرالله خلال مقابلته الاخيرة حول “استدعاء المقاتلين الاجانب الى لبنان”: “كنت أتمنى أن تأتي على ذكر المرسوم الذي لم يراع فيه الدستور ولا القانون” في اشارة منه إلى المرسوم محور الخلاف بين الرئاستين الاولى والثانية.



وقد قبولت “النكزة” بتجاهل من الوزراء حتى لا يفتح سجال عميق تعهد المعنيون بعدم فتحه خلال الجلسة، على ذمة مصدر وزاري، اشار الى أنه ولو شاء بعض الوزراء البناء على “نكزة قانصوه” والرد على استدراج فريق المقاومة لافتعال مشكل، لكانت طارات الجلسة بانفجار!

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