الجيش السوري يتقدم في حرستا

كما استهدف الجيش السوري طرق امداد المسلحين وخطوطهم الخلفية في عربين بريف دمشق لمنع وصول اي مؤازرات للمسلحين على جبهة حرستا .

وسيطر الجيش السوري على عدة نقاط شمال مسجد ابو بكر شرق مبنى المحافظة في حرستا شمال شرق مدينة دمشق، بعد مواجهات مع المجموعات المسلحة، وسط حالة من الضياع في صفوفها نتيجة التمهيد الناري المكثف على مواقعها بمختلف أنواع الأسلحة.

كما شن سلاح الجو السوري يشن سلسلة غارات مستهدفاً مواقع ونقاط المجموعات المسلحة في محيط ادارة المركبات في مدينة حرستا شمال شرق مدينة دمشق، ويوقع قتلى وجرحى في صفوفهم.

وفي وقت سابق نقل المرصد السوري للمسلحين بمقتل 77 مسلّحاً من “هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) وحركة أحرار الشام وفيلق الرحمن” وإصابة آخرين، بنيران الجيش السوري على جبهة إدارة المركبات في غوطة دمشق الشرقية، خلال الـ 8 أيام الماضية .