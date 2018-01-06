“قوى الامن” توقف 3 اشخاص بجرم الاتجار بالآثار

أصدرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي:

“بتاريخ 4/1/2018، وعلى أثر توافر معلومات حول قيام أشخاص بأعمال بيع وتجارة الآثار في منطقة البقاع الغربي، وبنتيجة المتابعة، تمكنت دورية من شعبةالمعلومات في قوى الأمن الداخلي، من مداهمة أحدالمنازل في بلدة غزة وضبطت بداخله كمية كبيرة من الآثار، وهي عبارة عن فخاريات، ونحاسيات، وعملة معدنية قديمة العهد.

كما تم توقيف كل من:

– و. ع.(مواليد العام 1978، سوري)

– م. خ.(مواليد العام 1962، لبناني)

– م. ب.(مواليد العام 1989، لبناني)

وبتفتيش سيارة الموقوف الأخير ضبط في داخلها عملات وخواتم قديمة.

وبالتحقيق معهم اعترفوا بما نسب اليهم، وقد أودعوا القضاء المختص، بناء على إشارته”.

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