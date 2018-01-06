بهية الحريري تدعم مطالب المياومين في مؤسسة الكهرباء

أعربت النائب بهية الحريري عن دعمها لمطالب المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان، مشددة على “ضرورة التوصل الى حل منصف يحفظ حقوقهم ويكون جزءا من حل جذري يخرجنا من نفق ازمات قطاع الكهرباء في لبنان”.

ودعت بعد لقائها وفدا من لجنة المتابعة لمياومي مؤسسة كهرباء لبنان في صيدا، “لعدم تحميل المواطن تبعات تلك الأزمات بشكل يؤثر سلبا على حياته اليومية”.

وكانت الحريري اجرت اتصالات بعدد من المعنيين في مؤسسة كهرباء لبنان، مستفسرة عن اسباب انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة من صيدا لليوم الثالث على التوالي والذي تبين انه ناجم عن أعطال لم يتم اصلاحها بسبب اضراب موظفي وعمال المؤسسة.

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