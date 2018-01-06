الأساتذة المتعاقدون يطالبون بتثبيتهم

اجتمع الاساتذة المتعاقدون في التعليم الرسمي الأساسي، في قاعة الاسد في المكتبة العامة في الهرمل، للمطالبة بتثبيتهم في الملاك العام.

وحضر اللقاء رئيس بلدية الهرمل صبحي صقر، كاهن رعية القاع الأب اليان نصر الله وممثلون عن المكاتب التربوية للأحزاب في الهرمل، وأعضاء من لجنة المتعاقدين من مختلف المناطق اللبنانية.

وأوضحت المعلمة نسرين شاهين، بإسم اللجنة، مطالب المتعاقدين، مشيرة الى أن اللجنة ستزور الكتل النيابية “لشرح مظلومية المتعاقدين”.

وحذرت من ان “عدم تلبية المطالب سيؤدي الى تصعيد التحرك والاعتصام أمام وزارة التربية للضغط على المعنيين في الدولة”.

وأكدت كلمات على “ضرورة دعم مطالب المتعاقدين المحقة، وإجراء دورات تدريبية ومباراة محصورة، تمهيدا لإدخالهم في الملاك”.

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