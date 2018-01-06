بالصور .. طائرات مسيرة عصية على الرادارات تهاجم حميميم !

في ظل الاعتداءات المتكررة للمجموعات المسلحة في ريف اللاذقية على نقاط الجيش السوري ومنازل المدنيين اسقطت قوات الجيش السوري عددا من الطائرات المحملة بالقنابل من دون طيار من نوع جديد لاتكشفه الرادارات في محيط منطقة القرداحة هذه الطائرات مصنعة من مواد أولية كالخشب والفلين وحتى خزان الوقود فيها هو عبارة عن علبة بلاستيكية.

في حين قامت قاعدة حميميم العسكرية حوالي الساعة السابعة مساء اليوم بإطلاق صافرات الإنذار وإطفاء الأضواء داخل المطار كما تناقلت مواقع التواصل الإجتماعي والتي ذكرت في مابعد بأن السبب استهداف الطائرات المسيرة للمطار مما دفع عناصر الحماية لإطلاق الرصاص الخطاط باتجاه السماء بالإضافة للقذائف الدفاعية دون تأكيد للخبر من الجهات الرسمية السورية أو الروسية ودون ورود معلومات عن إصابات أو خسائر

دخول الطائرات بدون طيار على خط المواجهة في ريف اللاذقية الشمالي يدل على استمرار الدعم المقدم للمسلحين في تلك المنطقة في محاولة للتأثير على معنويات الأهالي بعد فشل الصواريخ التي تطلق على منازل المدنيين هناك

هذا وتناقلت مواقع التواصل الإجتماعي صورا لعدد من هذه الطائرات

الحدث نيوز _أفرورا عيسى

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