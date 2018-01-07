بالصور.. النمر ينشر صوراً لبلدة سنجار قبل تحريرها: لقد كنا نراقبكم!

شرت الصفحة الخاصة بالعمليات العسكرية لقوات العميد النمر سهيل الحسن على الفيسبوك صورا من قلب بلدة سنجار قبل تحريرها , الامر الذي شكل صدمة لمسلحي المعارضة .

وترافقت الصور مع العبارات التالية: “نحن امامكم و بينكم و خلفكم سنأتيكم من حيث لا تحتسبون

بالصور من وسط بلدة سنجار هنا جنود الله المجهولين خلف وبين الارهابيين والقااادم اعظم و ماخفي أعظم ..

سنجار قاب قوسين أو ادنى ..

دعااااؤكم لبواسلنا الابطال الشرفاء المرابطين الصابرين الصامدين على امتداد مناطق سيطرة الارهابيين”

واثار نشر الصور من قلب البلدة جدلا واسعا في اطياف مسلحي ادلب حول تمكن الاستخبارات السورية من الحصول على الصور من قلب البلدة , ما يدل على وجود العديد من المدنيين الشرفاء المتعاونين مع الدولة السورية , والمتواجدين بين المسلحين انفسهم .

وكان الجيش السوري قد سيطر اليوم على بلدات حوا و تل عمارة و شيخ بركة و ام مويلات جنوب سنجار بعد معارك مع النصرة ..

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