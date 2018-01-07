ما خلفيّات “التحرّك” الذي يقوده الحريري بين عون وبري.. ؟

كشفت أوساط وزارية لصحيفة “السياسة الكويتية”، أن رئيس الحكومة سعد الحريري يقود تحركاً لتقريب المسافات بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، لن يُعلن عنه إلا عند اكتمال الصورة لديه، وبما يمكنه من الحصول على موافقة الطرفين على الصيغة التي سيتبناها وعلى أساسها يمكن طي صفحة الخلاف القائم بين الرئاستين، مشيرة إلى أنه كلما مرّ الوقت من دون حل، كلما ازدادت “أزمة المرسوم” تعقيداً”.

وشدّدت على أن لا مصلحة لأي فريق في تحولها إلى أزمة حكم تتصل باتفاق الطائف وإدارة حكم البلد، باعتبار أن وصول الأمور إلى هذا الحد، سيؤثر سلباً على العهد والحكومة ويضع الجميع في وضعٍ لا يُحسدون عليه أبداً.

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