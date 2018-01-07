“القوات”: قنوات الاتصال مفتوحة مع “المستقبل”

كشفت أوساط قيادية في حزب “القوات اللبنانية” لصحيفة “السياسة الكويتية”، أن قنوات الاتصال مفتوحة مع تيار “المستقبل”، لكن من دون جزمها بإمكانية عقد لقاء قريب بين رئيس حزب القوات سمير جعجع ورئيس الحكومة سعد الحريري، لكنها أشارت إلى أن اللقاء سيكون تتويجاً للقاءات مكثفة بين وزيرين، وبما يعيد الحرارة إلى العلاقات بين الطرفين.

وشدّدت على أن موضوع التحالفات الإنتخابية ما زال سابق لأوانه، لا مع “المستقبل” ولا مع غيره، بانتظار التفاهمات السياسية التي ستجريها “القوات”، وفي ضوئها يصار إلى الإعلان عن التحالفات الانتخابية، سيما وأن “معراب” تنظر بكثير من الإهتمام إلى الإستحقاق النيابي المقبل.

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