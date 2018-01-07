توقيف مروج مخدرات ومتعاطٍ في جبيل

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بتاريخ 5/1/2018، توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، عن قيام شخص مجهول بترويج المخدرات في محلة الفيدار- جبيل.

على الفور انتقلت قوة من المكتب المذكور الى المحلة، وفي اثناء توقيف المشتبه به فرّ على متن سيارة نوع “مارسيدس” لون اسود، فطارده عناصر القوة، حيث اصطدمت سيارته بالفاصل الحديدي، فنزل منها وهرب سيراً على الأقدام، فلحق به العناصر وتمكنوا من توقيفه، وهو:

– ب. س. (مواليد عام 1988، لبناني)

بتفتيش سيارته ضبط بداخلها كمية من المخدرات وهي عبارة عن:

– /78/ غ. من مادة الكوكايين.

– /48/ غ. من مادة باز الكوكايين.

– /28/ غ. من مادة المريجوانا، وميزان حساس.

وقد تبين أنه مطلوب للقضاء بموجب خلاصتي حكم، ومذكرة توقيف بجرمي مخدرات، ومعاملة بالشدة.

كما أوقفت القوة في المحلة عينها المدعو: – ب.ف. (مواليد عام 1985، لبناني) بجرم تعاطي المخدرات.

وضبط بحوزته /0.5 /غ من مادة حشيشة الكيف، والذي كان قد حضر الى المكان لشراء المخدرات من الموقوف الأول.

التحقيق جار باشراف القضاء المختص.