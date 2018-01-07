بالصور: ما هو القرار الصادر بحق قاتل سارة الأمين ؟

أفاد وكيل عائلة الضحية سارة الأمين والتي قضت على يد زوجها علي الزين، اشرف الموسوي صدور القرار الاتهامي بقضية مقتل “سارة” وإحالة الملف لمحكمة جنايات جبل لبنان.

وجاء في القرار:

إن الهيئة الاتهامية في جبل لبنان المؤلفة ربيع الحسامي رئيساً، وزينة حيدر أحمد وانياس معتوق مستشارين،

لدى التدقيق والمذاكرة،

وبعد الإطلاع على الأوراق كافة لا سيما تقرير النميابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان تاريخ 13-8-2015 الذي أيد القرار الظني رقم 360 تاريخ 11-8-2015، باعتباره تقريرا إستئنافيا وعلى القرار الظني المشار اليه الذي أحال أمام هذه الهيئة المدعى عليه:

علي إبراهيم الزين والدته فاطمة، مواليد 1960، لبناني.

وتقرر الهيئة بالإجماع:

أولأ: إتهام المدعي عليه علي ابراهيم الزين بجناية المادة 549من قانون الععقوبات

ثانيا: إتباع الجنحة بالجناية للتلازم.

ثالثاً: محاكمته أمام محكمة الجنايات في جبل لبنان.

رابعاً: تدريكه الرسوم والنفقات كافة.









