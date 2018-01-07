بلدية “الشويفات” ترد على “فنيانوس”

أعربت بلدية مدينة الشويفات في بيان عن مكتبها الإعلامي “إستغرابها الشديد للكلام الذي جاء على لسان معالي وزير الأشغال العامة والنقل الأستاذ يوسف فنيانوس، عبر وسائل الإعلام، والذي اعرب فيه عن استغرابه للبلبة المثارة حول الشركة التي تم تلزيمها المنطقة الحرة في المطار فالشركة دفعت كل متوجباتها”.

تؤكد البلدية “أن هذا الكلام غير دقيق ومرفوض من قبلنا كسلطة محلية معنية بهذا الملف بشكل مباشر، حيث أن الشركة لم تدفع متوجباتها تجاه البلدية، بعدما أدخل البند 23 في دفتر الشروط الجديد، والذي يستغل لحرمان البلدية من أدنى حقوقها وحقوق أهالي مدينة الشويفات وابنائها وسكانها بالمطلق”.

وتمنت البلدية أن يتم العمل على معالجة هذا الأمر، مؤكدة أنها “لن تتهاون به بعد اليوم، وستلجأ إلى كافة السبل والخيارات التي يتيح لها القانون اللجوء إليها، لإعادة الحق إلى أصحابه، كما ستضع البلدية الرأي العام الشويفاتي بمجريات التطورات الخاصة بهذا الملف”.

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