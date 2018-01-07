أبو فاعور يدعو لخطة طوارئ مائية

دعا عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور في بيان، وزارة الطاقة والحكومة الى “خطة طوارىء مائية في ظل شح المياه وبوادر الجفاف التي نشهدها وبدأت تنعكس نزاعات وخلافات أهلية في غير منطقة تنذر بتداعيات اجتماعية عديدة، ما يفرض على وزارة الطاقة ان تقوم بإجراءات عاجلة لمعالجة هذا الأمر”.

واقترح أن تكون هذه الإجراءات “تنظيم استخدام المياه والمسارعة الى الاستفادة من الأمطار المتبقية لإقامة برك المياه، وتوجيه مواردها وموارد البلديات عبر اتحادات البلديات ووزارة الداخلية الى انشاء البرك وخزانات المياه، في ظل المؤشرات السلبية المتراكمة لسنوات من شح المتساقطات وانخفاض مخزون المياه الجوفية نتيجة لذلك ونتيجة للحفر العشوائي غير المرخص للآبار”.

وأشار إلى أن “هذا الأمر يتقدم أهمية على الكثير من الموضوعات الأخرى التي تحفل بها يومياتنا السياسية”.

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