الأسمر: أزمة الكهرباء الى نهاية.. والتصليحات ستبدأ

بعد أيامٍ على إضراب موظفي مؤسسة “كهرباء لبنان” للمطالبة بالحصول على حقوقهم، أعلن وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل، اليوم الأحد، أن “أعمال الخدمة والتصليحات في كهرباء لبنان، ستستأنف إبتداءً من اليوم”.

وكان أبي خليل التقى في الوزارة رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، وكشف عن “إتفاق بشكلٍ مبدئي على زيادة أولية ترضي عمال كهرباء لبنان”.

وأكَّد الأسمر بعد اللقاء “التوصل إلى إيجابيات في موضوع إضراب عمال الكهرباء”، مقدماً اعتذاره من اللبنانيين بسبب الإضراب، واعداً بأنَّ “الأعطال سيجري إصلاحها فوراً وسيتم تزويد البواخر بالفيول”.





وعن الزيادة على رواتب العمال، قال الأسمر: “لقد تم الإتفاق على زيادة نسبة مئوية على الرواتب ترضي العاملين في مؤسسة كهرباء لبنان، وفق قانون السلسلة رقم 46″، مشيراً إلى أن “لقاء سيعقد مع وزير المالية، غداً الإثنين، لوضع الصيغ التنفيذية لهذا الاتفاق”.

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