الأمن السوداني يصادر الصحف والسبب…

أعلن رؤساء تحرير ست صحف سودانية عن أن جهاز الأمن والمخابرات صادر نسخها، اليوم الأحد 7 كانون الثاني، بسبب انتقادها زيادة أسعار الخبز التي تضاعفت هذا الأسبوع.

ورفعت المخابز الأسعار في الأيام الماضية إثر زيادة كبيرة في أسعار طحين القمح بعد أن انسحبت الحكومة من استيراد القمح متخلية عن ذلك للقطاع الخاص.

وانتقدت الصحف القرار الخاص بالقمح بينما دعت أحزاب معارضة للتظاهر ضد زيادة الأسعار.

وصادر جهاز الأمن النسخ المطبوعة من صحف “التيار” و”المستقلة” و”القرار” و”الميدان” و”الصيحة” و”أخبار الوطن”.

و”الميدان” و”أخبار الوطن” من صحف الأحزاب المعارضة، بينما الصحف الأخرى مستقلة وتوجه انتقادات إلى الحكومة من حين لآخر.

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