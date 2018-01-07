التحالف: سقوط طائرة باليمن نتيجة خلل فني وإنقاذ طياريها

أعلنت القيادة المشتركة لتحالف “دعم الشرعية في اليمن” إخلاء طيارين من منطقة العمليات باليمن بعد سقوط طائرتهما المقاتلة جراء خلل فني.

وأكد العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف المشتركة، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” أنه في تمام الساعة الثالثة وأربعين دقيقة بعد ظهر اليوم (الأحد) تعرضت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة أثناء عودتها من إحدى المهام العملياتية لدعم الشرعية في اليمن لخلل فني أدى إلى سقوطها داخل منطقة العمليات دون تعرض الطاقم الجوي لأي إصابات.

وأضاف: قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت عملية خاصة مشتركة لإخلاء الطيارين من منطقة سقوط الطائرة شاركت فيها قوات برية وجوية وتم إخلاء الطيارين إلى داخل أراضي المملكة.

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