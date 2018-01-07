التغذية الكهربائية تعود الى صيدا بدءاً من مساء اليوم

أعلن المكتب الإعلامي للنائب بهية الحريري انه تبلغ من رئيس مصلحة مؤسسة “كهرباء لبنان” في الجنوب سامر عبد الله، ان “الفرق الفنية التابعة للمؤسسة باشرت باصلاح الاعطال التي تسببت في انقطاع التيار في المدينة ومحيطها على ان يبدأ التيار الكهربائي بالعودة تدريجيا بدءاً من مساء الأحد”.

وأضاف المكتب: “وفي هذا السياق وابتداء من الخامسة مساء، قامت فرق الصيانة في مؤسسة “كهرباء لبنان” في الجنوب باصلاح الاعطال التي كانت طرأت على الشبكة في صيدا، عبرا، الهلالية، حارة صيدا، عين الدلب، القرية، جنسنايا والمدينة الصناعية وصولا الى الغازية حيث سجلت عودة تدريجية للتيار الكهربائي في هذه المناطق”.

وأفادت مصادر المؤسسة في صيدا انه “ابتداء من الإثنين ستكون جميع الاعطال على الشبكة ضمن نطاق منطقة الجنوب قد اصلحت بشكل كامل”.



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