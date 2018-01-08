النصرة متهمة بتفجير مفخخة في أجناد القوقاز

انفجرت سيارة مفخخة مركونة أمام سوبرماركت الميري في شارع الثلاثين في إدلب، أمام مبنى يتخذه تنظيم “أجناد القوقاز” مقراً له.

وبحسب ما أفادت تنسيقيات المسلحين، فإن “السيارة المفخخة بعدة أطنان من المتفجرات، انفجرت قرب مقر “أجناد القوقاز” في شارع الثلاثين، موقعة أكثر من 25 قتيلاً، بالإضافة لعشرات الجرحى”.

وأشارت تنسيقيات المسلحين إلى أن أصابع الاتهام تشير إلى “هيئة تحرير الشام”، وذلك “ردّاً “على تخاذل “أجناد القوقاز” ووقوفهم إلى جانب فصائل أخرى في الانخراط إلى جانبها بالقتال على جبهة ريف إدلب الجنوبي الشرقي”.

يشار إلى أن تنظيم “أجناد القوقاز” هو أحد التنظيمات المتشددة التي أتت من منطقة القوقاز في آسيا، ويسكنون في شارع الثلاثين في إدلب مع عائلاتهم.

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