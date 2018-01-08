مشاورات بين “المستقبل” و”الوطني الحر”

تجري اتصالات بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر بشأن التحالف الانتخابي، بمشاركة تيار المردة، دون أن يتم حسم هذا الأمر بعد، بانتظار أن تكتمل المفاوضات بين الرئيس سعد الحريري والنائب سليمان فرنجية، الذي سبق وأعلن عن إمكانية التحالف في الانتخابات النيابية مع تيار المستقبل.

على صعيد متصل، علمت “السياسة”، أن لقاءا سيعقد بين “الوطني الحر” و “المردة” للبحث في الموضوع الانتخابي في المرحلة المقبلة، في الوقت الذي يتجه النائب بطرس حرب إلى التحالف الانتخابي مبدئياً مع “المردة”، بعد تضائل فرص تحالفه مع “القوات اللبنانية”.

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