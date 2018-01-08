بالصور: طلاب في “إدلب” يدرسون بالعراء تحدياً للنصرة!

أصر طلاب في ريفي حلب وإدلب على متابعة تعليمهم الجامعي متحدّين قرارات “حكومة الإنقاذ” ومن ورائها جبهة النصرة “هيئة تحرير الشام” بإغلاق “جامعة حلب الحرة”، حيث تابعوا تعليمهم وحصصهم الجامعية مع أساتذتهم في العراء على أثر إغلاق مقرات كلياتهم الجامعية يوم أمس من قبل عناصر يتبعون لـ جبهة النصرة “هيئة تحرير الشام”.

وفي إطار موازي تابعت جبهة النصرة “هيئة تحرير الشام” اعتداءاتها على الطلبة والهيئات العلمية، حيث احتجز حاجز “سرمدا” التابع للنصرة 8 طلاب وعميد كلية الإعلام لمنعهم من الوصول إلى كلياتهم في المدينة قبل أن تم إطلاق سراحهم لتهدئة الأمور.

“ناصر” وهو طالب في الجامعة قال لـ سناك سوري:«إننا نرفض هذه الاعتداءات والقرارات، ولا شيء يثنينا عن متابعة التعليم والدراسة».

وأضاف:«لم تعد الأمور كما كانت عليه في السابق لقد تغيرنا، وسنتمرد حاضراً و مستقبلاً على أي سلطة تفرض علينا ما لا نريده باختيارنا حتى السلطة التي لا نختارها بأنفسنا لن نقبل بها».





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