الجيش السوري يفك الحصار عن إدارة المركبات

8 يناير, 2018 - 10:23 صباحًا المصدر: مراسلون
الجيش السوري يفك الحصار عن إدارة المركبات

أكدت مصادر ميدانية دخول أولى وحدات الجيش السوري إلى داخل اسوار ادارة المركبات في حرستا وذلك بعد نجاح القوات بكسر الحصار المفروض على قطاع الادارة، مساء يوم أمس .

وقال المصدر إن وحدات الجيش السوري نفذت عملية نوعية تمثلت بالسيطرة على مبنى المطاحن المجاور لمبنى الادارة , تلاه دخول قوات من الجيش السوري عبر مدرعات إلى داخل داخل ادارة المركبات .

وتبعد منطقة المطاحن مسافة 150 متر عن اسوار الادارة والتي تمكنت القوات من السيطرة عليها مساء اليوم بعد معارك عنيفة مع النصرة .
من جهتها قالت صفحة فريق المهام الخاصة على الفيسبوك إن الجيش السوري أدخل امدادات عسكرية و غذائية إلى داخل الادارة , في حين تستمر العمليات العسكرية لتامين محيط المنطقة .
كما اعلن التلفزيون السوري تمكن قوات الجيش السوري من فك الطوق عن ادارة المركبات

 

المصدر: مراسلون
8 يناير, 2018

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