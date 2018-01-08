على أنغام خطوات الجيش المتسارعة.. إرهابيو إدلب يصفّون قادتهم

أعلن مصدر عسكري إحكام السيطرة على عدة قرى وبلدات بريف إدلب الجنوبي في إطار العملية العسكرية التي تنفذها وحدات من الجيش العربي السوري منذ نحو شهر بريف إدلب الجنوبي.

وذكر المصدر أن وحدات الجيش “واصلت مطاردة إرهابيي جبهة النصرة والمجموعات التابعة لها بريف إدلب الجنوبي واستعادت السيطرة على بلدات وقرى سنجار والمتوسطة والخيارة وكفريا المعرة صريع ورملة وجديدة ونباز القبلي وصراع”.

وبين المصدر أن عمليات الجيش أسفرت عن القضاء على العشرات من إرهابيي “النصرة” وتدمير أسلحتهم وعتادهم مشيراً إلى أن وحدات الهندسة تقوم بإزالة الألغام والمفخخات التي خلفها الإرهابيون في المناطق المحررة.

وعلى وقع تقدم الجيش السريع وفرضه السيطرة على مناطق واسعة من القرى والبلدات في المنطقة كشفت تنسيقيات المسلحين عن عمليات اغتيال وتصفية لقادة الإرهابيين فيما بينهم، حيث ذكرت أن عملية اغتيال عن طريق التسميم جرت تنفيذها بمجموعة إرهابية تضم 4 قادة منهم مع مرافيقيهم يوم أمس جنوب إدلب قتل على إثرها القادة الأربعة وعرف منهم الإرهابي المدعو “أبو محمود البكري”.

مشيرة إلى أنه وأثناء إسعاف الإرهابيين تعرضت السيارة الأولى إلى حادث، و حسب ما ذكرت أن 5 آخرين من المجموعة وصلوا إلى المشافي التركية جثثاً فيما حالة 3 آخرين خطرة.

إلى ذلك وقع انفجار مساء اليوم بسيارة مخخة في شارع 30 في إدلب و تحديداً في مقر إرهابيي “جند القوقاز”، ما أدى لانهيار المبنى و مقتل عشرات الإرهابيين بينهم قادة كبار و مهمين، اعترفت تنسيقيات المسلحين بمقتل 25 منهم حتى الآن.

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