الجيش: رماية ليلية ونهارية بالأسلحة الصاروخية بمزرعة حنوش

8 يناير, 2018 - 11:03 صباحًا
8 يناير, 2018
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