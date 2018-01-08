إدلب لن تكون قندهار والجولاني يتجرع السم مرتين

8 يناير, 2018 - 11:16 صباحًا المصدر: رصد الحدث نيوز
إدلب لن تكون قندهار والجولاني يتجرع السم مرتين

علقت الاعلامية في قناة الميادين ديمة ناصيف على التقدم الكاسح الذي يحققه الجيش السوري يوميا في محافظة ادلب, خصوصا بعد تحرير بلدة سنجار الاستراتيجية صباح اليوم الاحد 7 كانون الثاني 2018.

و كتبت ديمة ناصيف على صفحتها الشخصية على فيسبوك:
لا يعود الجيش السوري فقط بعد عامين إلى ادلب على ما راهن كثيرون بأنها باتت قندهار سوريا وستبقى خزانا للارهاب العالمي ، دون أن يتمكن الجيش السوري من اقتحام أسوارها ، وإنما يُسقط البلدة تلو الأخرى دون أي دفاع يذكر من الجولاني ومسلحيه ، الذي ترك وحيدا في المواجهة بعدما خذله الجميع.

الجولاني الذي تقلب في بيعاته وولاءاته ، ولقبه البغدادي بالخائن ، يتجرع السم مرتين، مرة بتخاذل الفصائل (التي تفنن في تصفيتها ) عن نجدته ، ومرة بهزيمة مدوية في أول مواجهة مع الجيش السوري في معقله ،ادلب.

المصدر: رصد الحدث نيوز
8 يناير, 2018

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