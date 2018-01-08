من هو أشهر سياسي سوري مقرب من الأسد وعم “الجولاني”؟!

تداول نشطاء سوريون معارضون للدولة السورية معلومة مفادها أن “الجولاني” زعيم جبهة النصرة سابقاً وتحرير الشام حالياً يكون ابن عم الإعلامية السورية الشهيرة “عزة الشرع” وهو أحد أقارب السياسي السوري والمستشار الرئاسي السابق “فاروق الشرع”.

وسبق أن أعلن تنظيم داعش أن الجولاني هو أحمد حسين الشرع، 36 عامًا، وينحدر من محافظة درعا بحسب ما أورد موقع عنب بلدي السوري المعارض، بينما قالت مصادر استخباراتية أن الجولاني هو أسامة العبسي طالب طب بشري في جامعة دمشق ومن مواليد دير الزور 1981.

ولم تعلق دمشق على المعلومة، سواء نفيها أو تأكيدها، بينما هناك الكثير من الارهابيين الذين يرتبطون بعلاقات قرابة مع مسؤولين في الحكومة السورية، حيث أن المجتمع السوري يعيش انقساماً كبيراً بهذا الامر لدرجة أنه من الممكن أن يكون هناك شقيقان كل شقيق ينتمي لطرف آخر سواء معارض أو موالي.

المصدر: رصد خاص-الحدث نيوز

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