تركيا تحجب موقع “المرصد السوري”

قال “المرصد السوري لحقوق الإنسان” إن السلطات التركية حجبت موقعه الإلكتروني في تركيا، ما اعتبره تعارضا مع حرية التعبير والرأي والحقوق المدنية.

وكتب المرصد على موقعه في الإنترنت أن :

السلطات التركية أقدمت على حجب موقع المرصد السوري لحقوق الإنسان، في تركيا والشمال السوري، الأمر الذي منع متابعي المرصد السوري من الاطلاع على الأخبار والرصد والنشر اليومي الذي يقوم المرصد به، للتطورات الميدانية الجارية على الأرض السورية، ويأتي هذا الحجب لموقع المرصد السوري بعد أن حجب النظام السوري موقع المرصد السوري منذ تأسيسه.

وجاء في بيان المرصد أنه يبدي استغرابه من قيام الحكومة التركية بهذا الحجب لموقعه الإلكتروني، على شبكة الإنترنت في الأراضي التركية والشمال السوري، حيث يتعارض ذلك مع حرية التعبير والرأي التي تدعي الحكومة التركية الدفاع عنها وحمايتها، كما يتعارض هذا الحجب مع المادة 18 و19 من العهد الدولي للحقوق المدنية.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

