أمير الكويت: الخلاف الخليجي عابر مهما طال

قال أمير الكويت البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في افتتاح أعمال المؤتمر الحادي عشر لرؤساء البرلمانات الخليجية: “ننظر إلى الخلاف الخليجي بأنه عابر مهما طال”.

وأضاف أن المسيرة الخليجية تتطلب التعاون على مختلف المستويات، لافتا إلى أن المسؤولية الملقاة على عاتق الأجهزة التشريعية بالخليج كبيرة.

وافتتح الأمير الاجتماع صباح اليوم بفندق شيراتون الكويت، وقال إن الأوضاع المتدهورة بما تمثله من تحد فضلا عما تواجهه المسيرة الخليجية من عقبات تفرض التعاون والتشاور على كافة المستويات.

وأشار الأمير إلى تحقيق الكيان الخليجي على مدى العقود الأربعة الماضية مكتسبات ومحافظته على مكانة مرموقة بين الدول والتجمعات الدولية، منوها بضرورة تحصينه من كافة التحديات.

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