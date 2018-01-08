جريصاتي يرد على الجميل: “تم تقديم اخبار بموضوع البواخر”

رد وزير العدل ​سليم جريصاتي​ على رئيس حزب “الكتائب” النائب ​سامي الجميل​، مؤكدا أنه “تمّ تقديم اخبار بموضوع البواخر الى ​القضاء​ من قبل ​وزارة الطاقة​ وقد حفظ ​الاخبار​ لانتفاء اي دليل يتعلق ب​الفساد​”، مضيفا :”حقا إن الاستحقاق الانتخابي مناسبة استغلال عند البعض لمشاعر الناس”.

وكان الجميل قال أمس في تصريح تلفزيوني “اننا نجحنا في إيقاف صفقة البواخر من خلال خلقنا لرأي عام بات تأثيره أقوى من الماضي وأعدنا الإعتبار للمجلس الدستوري”، مضيفا: “لا أعرف أين أصبح كتاب وزير العدل سليم جريصاتي إلى القضاء حول تصريحي من بكركي، ولماذا لم يحولني إلى القضاء عندما تحدثت عن البواخر هل لأن لدي اثبتات”، “شاكرا جريصاتي على ما قاله حول الموضوع لكن كل اللبنانيين شاهدون على ما يحصل في البلد من استنسابية في إحالة صحافيين إلى القضاء فقط لأنهم أحرار”.