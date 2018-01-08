رعد: “تجاوزنا مرحلة الخوف”

أكد رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد أن “مرحلة استسهال العدو التعدي علينا إنتهت، كما أننا تجاوزنا مرحلة الخوف بفضل صمودنا وانتصارنا على أشرس عدو دعمته أشرس قوى في العالم معادية للانسان وعابدة لمصالحها ولأهوائها ونزواتها”.

وHوضح في احتفال تأبيني في بلدة عدشيت “ان العدو الإسرائيلي أصبح يهابنا ويحسب لنا ألف حساب ويفكر بالمفاجآت التي نحضرها له يوم اللقاء، لذلك فإن المعادلات قد اختلفت مهما تآمر هؤلاء على المقاومة”. وقال: “إن المقاومة أدركت المعادلة وتستطيع أن تتفلت من مؤامراتهم وأن تحيطهم بصمودها وببسالة أبطالها وأن تسقط أهدافهم التأمرية”.

على صعيد آخر، لفت الى “اننا ومنذ العام 2009 والجمهورية الإسلامية تتابع بدقة كل الفرق المشبوهة التي تعمل على وسائل التواصل الإجتماعي من أجل بث الفتن والتحريض”، مؤكدا أنه “بعد التحقيق مع الموقوفين تعرفوا على مفاتيح المحرضين وتبين أنهم من ذلك الزمن، كما أن هناك خبراء أميركيين دخلوا في المعركة عبر التحريض في التكنولوجيا ووسائل التواصل الإجتماعي”.

وأشار إلى “حجم التآمر الأميركي في الأحداث الأخيرة في إيران”، لافتا إلى “التدخل المباشر للرئيس الأميركي دونالد ترامب في محاولة لتأجيج الفوضى الداخلية بمواكبة إعلامية شاملة للأجهزة والدول والوسائل التابعة”، مستهجنا “ارتفاع منسوب الإحساس الإنساني لدى أميركا وقوى الإستكبار، بخصوص ما حدث في إيران في حين أن هذه المشاعر لم تثَر أمام ما يحدث من مجازر وارتكابات في اليمن وإزاء مليون طفل يمني مهدد بالكوليرا”، مؤكدا أن “ما جرى في إيران انتهى بعد أن نجح المسؤولون هناك في استيعاب المشكلة، حيث تم تفريق المتظاهرين عن المتآمرين وصاروا إلى إيجاد معالجات سريعة وتطويق المحرضين خلال أيام قليلة”.

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