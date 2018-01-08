افتتاح السفارة البرازيلية في دمشق قريباً

قال رئيس الوفد البرلماني البرازيلي الذي يزور سوريا حالياً أرليندو شيناليا، إن “هدف الزيارة بشكل أساسي هو دراسة فكرة إقامة سفارة برازيلية في سوريا”، مشيراً إلى “وجود ثلاثة نواب ممثلين لمختلف الأحزاب في البرازيل يؤيدون اتخاذ قرارات فعلية باتجاه تعزيز العلاقات مع سوريا وتقديم الدعم لها على كافة الأصعدة لتحقيق أهداف الزيارة”.

من جانبه، أكد رئيس جمعية الصداقة السورية البرازيلية في مجلس الشعب بشار يازجي، بحسب “سانا” على “أهمية تعزيز علاقات التعاون وتطويرها في جميع المجالات ولاسيما البرلمانية بما يعود بالفائدة على البلدين والشعبين الصديقين”.

وأشار يازجي إلى “أهمية التوسيع الدبلوماسي بين البلدين، ما ينعكس إيجاباً على العلاقات السورية البرازيلية، وعلى تقديم الخدمات للمغتربين السوريين الموجودين في البرازيل، وتوسيع هذه العلاقات لتشمل العلاقات التجارية والاستثمارية والثقافية، وتفعيل عمل الجالية العربية السورية في البرازيل لجذب الاستثمارات إلى سوريا تمهيداً لمرحلة إعادة الإعمار”.

و كشف النائب في مجلس الشعب السوري، وعضو جمعية الصداقة نبيل صالح، عن تقديم فكرة إعطاء الجنسية السورية للبرازيليين الذين هم من أصل سوري، مؤكداً أن “هذا الأمر تم طرحه مع الجهات العليا، وقد لاقى القبول المبدئي”، مؤكداً “أهمية تقديم تسهيلات لهم للمساهمة في إعادة إعمار سوريا، وخاصة أن عددهم تقريباً نحو 2.2 مليون مغترب”.

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