ماذا حصل بين فضل الله واللواء صليبا؟

قدم نجل النائب عن كتلة الوفاء للمقاومة حسن فضل الله، محمد، استقالته اليوم من وظيفته كمدني في المديرية العامة لامن الدولة بعد فوزه بمباراة في مجلس الخدمة المدنية قبل أيام.

وقد قدم فضل الله استقالته خطياً الى المدير العام للمديرية اللواء طوني صليبا بحضور نائبه العميد سمير سنان.

وكان فضل الله قد اعلن سابقاً عبر رسالة وجهها لابيه عبر “فايسبوك انه في صدد تقديم الاستقالة بعد الحملة التي شنت عليه وصورته على انه فاز بوظيفته بالواسطة.

وعلم “الحدث نيوز” ان فضل الله كان من ضمن 17 شخصاً فازوا بالمباراة التي وظفتهم كمدنيين في الجهاز الامني، وما فتح باب انتقاد الدورة هو وجود عدد من اقارب السياسيين من ضمن الفائزين.

وتفيد مصادر أن المديرية العامة لامن الدولة ينحصر دورها في هذا المجال بتنفيذ مضمون نتائج مباراة التعيين ووضع كل ناجح في مركزه فقط، وليس لها اي علاقة في اساس التعيين الا تقديم الشروط المطلوبة فقط.

تجدر الاشارة الى ان التعيينات راعت التوازنات الطائفية والعرف المعمول به.

وعلم “الحدث نيوز” ان لقاء الموظف المستقبل محمد فضل الله مع اللواء صليبا والعميد سنان كان جيداً وان كليهما تمنيا على فضل الله التراجع عن قراره لكنه اصر عليها.

خاص: الحدث نيوز

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