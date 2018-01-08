تعرف على الطيارين السعوديين الذين تم إنقاذهما في اليمن

8 يناير, 2018 - 4:55 مساءً المصدر: وكالات
تعرف على الطيارين السعوديين الذين تم إنقاذهما في اليمن

تداول نشطاء على مواقع التواصل الإعلامي، اليوم الاثنين، صورا للطيارين السعوديين اللذين أنقذا بعد حادثة سقوط طائرتهما في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وكانت القيادة المشتركة للتحالف العربي أعلنت أمس الأحد سقوط مقاتلة تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية أثناء عودتها من إحدى المهام العملياتية في اليمن.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف تركي المالكي في بيان إن إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة تعرضت لخلل فني أدى إلى سقوطها داخل منطقة العمليات دون تعرض الطاقم الجوي لأي إصابات.

وأشار المالكي إلى أن قيادة القوات المشتركة للتحالف قد نفذت عملية خاصة مشتركة لإجلاء الطيارين من منطقة سقوط الطائرة شاركت فيها قوات برية وجوية وتم إجلاء الطيارين إلى داخل أراضي المملكة.

المصدر: وكالات
8 يناير, 2018

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