المضادات الروسية تصد 13 طائرات بلا طيار في ليلة واحدة!

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية الروسية في قاعدتي حميميم وطرطوس قد صدت هجوم 13طائرة ضاربة بلا طيار 10 استهدفت حميميم و3 استهدفت طرطوس الليلة الماضية.

وورد في بيان وزارة الدفاع الروسية: “رصدت وسائط الدفاع الجوي الروسية مع حلول الظلام الليلة الماضية وعلى مسافة بعيدة عن حميميم 13 هدفا جويا مجهولة الهوية كانت تقترب من أجواء المواقع الروسية في قاعدتي حميميم الجوية وطرطوس البحرية شمال غربي سوريا”.

“عشرة أهداف اتجهت نحو حميميم، فيما تابعت ثلاثة تحليقها باتجاه طرطوس، استهدفتها وسائط الدفاع الجوي الروسية وصدتها جميعها”.

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