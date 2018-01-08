الجيش: توقيف 7375 شخصاً خلال كانون الاول

أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان عن ان “وحدات الجيش أوقفت، بنتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر كانون الأول المنصرم، 7375 شخصاً من جنسيات مختلفة، لتورّط بعضهم في جرائم إرهابية وإطلاق نار واعتداء على مواطنين، والاتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، وارتكاب بعضهم الآخر مخالفات عديدة، تشمل التجوال داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية.

وشملت المضبوطات 12 بندقية حربية و10 مسدسات و11 رمانة يدوية، ورمانة بندقية و20 بندقية صيد، وقذيفة آر بي جي وكميّة من الذخائر الخفيفة والمخدرات والدخان المهرّب، وعدداً من أجهزة التأليل والاتصالات وكاميرات المراقبة، بالإضافة إلى ضبط 111 سيارة وشاحنتين، و7 مراكب صيد و 85 دراجة نارية.

وتم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

