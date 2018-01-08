فنيانوس: العمل الإنمائي سيستمر

قال وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس: “انا اتعاطى العمل السياسي وانتمي الى تيار سياسي، انما عملي في الوزارة انمائي متواز مع كل القوى السياسية، والمديريات في الوزارة تحتاج الى اعادة هيكيلة، وسأعمل على ذلك”.

وأشار فينيانوس خلال اجتماع عقده في الوزارة: “نحن في الوزارة نعمل كفريق عمل واحد، ونكمل بعضنا بعضا، ومن دون هذا التكامل لن ننجح كوزارة، وعلى الموظفين الإنتاج لتفعيل عمل الادارة والمديريات والدوائر وتوسيع عمل صلاحياتها”، مشددا على ان “العمل الانمائي سيستمر خلال الفترة المتبقية من عمر الوزارة”.

ولفت وزير الأشغال الى ان “البنى التحتية اساسية وستكون من ضمن مشاريع مؤتمر باريس-4 المخصص لدعم لبنان”.

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