فنيانوس: العمل الإنمائي سيستمر

8 يناير, 2018 - 5:55 مساءً المصدر: وكالات
فنيانوس: العمل الإنمائي سيستمر

قال وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس: “انا اتعاطى العمل السياسي وانتمي الى تيار سياسي، انما عملي في الوزارة انمائي متواز مع كل القوى السياسية، والمديريات في الوزارة تحتاج الى اعادة هيكيلة، وسأعمل على ذلك”.

وأشار فينيانوس خلال اجتماع عقده في الوزارة: “نحن في الوزارة نعمل كفريق عمل واحد، ونكمل بعضنا بعضا، ومن دون هذا التكامل لن ننجح كوزارة، وعلى الموظفين الإنتاج لتفعيل عمل الادارة والمديريات والدوائر وتوسيع عمل صلاحياتها”، مشددا على ان “العمل الانمائي سيستمر خلال الفترة المتبقية من عمر الوزارة”.

ولفت وزير الأشغال الى ان “البنى التحتية اساسية وستكون من ضمن مشاريع مؤتمر باريس-4 المخصص لدعم لبنان”.

المصدر: وكالات
8 يناير, 2018

الكلمات الدلالية:

«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

اعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل