خليل: نعمل على التوفيق بين القانون والمطالب

أكّد وزير المال ​علي حسن خليل​، عقب اجتماعه بينه وبين وزير الطاقة والمياه ​سيزار أبي خليل​ ورئيس ​الإتحاد العمالي العام​ ​بشارة الأسمر​ ونقابة مستخدمي وعمال ​”مؤسسة ​كهرباء لبنان​”​ للبحث في موضوع سلسلة موظفي “كهرباء لبنان”، أنّ “النقاش قانوني بحت ونعمل على التوفيق بين القانون والمطالب”، لافتًا إلى أنّ “المحادثات لم تنته بعد وأعضاء النقابة يجتمعون الآن مع رئيس الإتحاد العمالي العام من أجل مناقشة الأرقام الّتي طرحت عليهم”.

وأوضح “أنّنا سننتهي الليلة باتفاق ونحاول التوفيق بين مصلحة الدولة ومصلحة كلّ الأفرقاء”.

من جهته، قال الوزير أبي خليل ” نحن في الطريق نحو اتفاق”.

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