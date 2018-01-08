صراخ في إجتماع وزارة المال.. وتوتر يسود الأجواء

8 يناير, 2018 - 8:02 مساءً المصدر: ليبانون ديبايت
صراخ في إجتماع وزارة المال.. وتوتر يسود الأجواء

أفادت معلومات صحافية، إلى أنّه “بعد ثلاث ساعات على اجتماع ​وزارة المالية​،حيث يجتمع ​وزير المال​ ​علي حسن خليل​ و​وزير الطاقة​ و​المياه​ ​سيزار أبي خليل​ مع نقابة موظفي شركة “كهرباء لبنان”، سُمع صراخ داخل القاعة”.

وأشارت المعلومات إلى أنّ “رئيس نقابة موظفي كهرباء لبنان ورئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر طلبا مراجعة النقابة لبتّ الأمور، فخرج خليل من الإجتماع”، موضحة أنّ “خليل كان أجرى اتصالاً برئيس الحكومة سعد الحريري وضعه خلاله في أجواء الإجتماع وأبدى الاخير تجاوباً”.

وأكّد خليل أنّ ” هناك خلافات بين فريق نقابة وعمال مستخدمي كهرباء لبنان ونحاول مساعدتهم لايجاد حل”.

المصدر: ليبانون ديبايت
8 يناير, 2018

الكلمات الدلالية:

«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

اعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل