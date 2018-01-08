أوبرا وينفري تعتزم الترشح لانتخابات رئاسة أميركا 2020

8 يناير, 2018 - 7:48 مساءً المصدر: وكالات
أوبرا وينفري تعتزم الترشح لانتخابات رئاسة أميركا 2020

أعلنت أوبرا وينفري اعتزامها الترشح لانتخابات الرئاسة الأميركية 2020.

المصدر: وكالات
8 يناير, 2018

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