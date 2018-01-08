إيران تهدد ترامب بالرد الساحق على “الخطأ الفادح”

اعتبر المتحدث باسم الخارجیة، بهرام قاسمي، أن الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن بشأن أحداث إيران مؤشر علی هزیمة أخری من الهزائم التي منیت بها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقال قاسمي، إن عقد الاجتماع حول الشؤون الداخلیة للدول الذي تلقی إجابة رافضة کبیرة، کان فشلا جديدا لترامب علی المستوی العالمي، ولیس علی مستوی السیاسة الخارجیة الأميرکیة أو المنطقة وإيران، بحسب وكالة أنباء “إسنا”.
وأشار المتحدث باسم الخارجیة إلی أن مشاركة وزير الخارجية جواد ظریف في اجتماع بحضور منسقة السیاسة الخارجیة في الاتحاد الأوروبي فیدیریکا موغیریني وثلاثة من وزراء خارجیة الاتحاد في مکتب موغیرینی في بروکسل خلال الأیام القادمة، يجيء في إطار مجرد دراسة تنفیذ الاتفاق النووي.
وتابع أن الخروج المحتمل أو اتخاذ أي سلوك غير منطقي من جانب الحکومة الأميرکیة، سیواجه الرد المناسب والساحق من إيران، وحصیلة هذه القرارات ستکون هامة بالنسبه لإيران وأميرکا فلو ارتکب الجانب الأميرکي خطأ فادحًا في هذا الشأن ستؤدي إجراءات إيران إلی ندم واشنطن.