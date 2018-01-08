أول عملية تغيير لون العين لامرأة في مصر!

نجح الدكتور المصري أسامة النحراوي، أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة قناة السويس، ورئيس الجمعية المصرية لجراحات العيون بالفيمتو ليزر فى إجراء أول عملية لتغيير لون العين لامرأة يابانية.

وقال النحراوي إن هذا النوع من العمليات يجري في عدد محدود من دول العالم، وما زالت هناك أبحاث لاعتماده عالميا من خلال مؤسسات البحث والاعتماد الطبية العالمية، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن هناك بعض الآثار الجانبية غير الضارة تحدث أحيانا لبعض المرضى، ويتم الشفاء منها سريعا، ولم يثبت وقوع أضرار خطيرة فى جميع العمليات التى تمت.

وأشار أستاذ طب وجراحة العيون فى تصريحه، إلى أنه تمت الاستعانة بخامات من السليكون في تغيير اللون، مصنوعة من قبل إحدى الشركات الأمريكية، ونجح فى تغيير لون عيني اليابانية من الأسود إلى اللون العنبري.

وعبر الدكتور عن سعادته بلجوء أناس من مختلف دول العالم، ومنها اليابان المتقدمة علميا، لإجراء الجراحة فى مصر، واصفا هذا النوع من الجراحات بأنه يمكن أن يؤسس للسياحة العلاجية في مصر في مجال طب وجراحة العيون.

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