استمرار عمليات التبريد بمستودع “مفروشات شاهين”

يواصل عناصر فوج اطفاء بلدية صيدا، تبريد مكان اندلاع الحريق في مستودع مفروشات شاهين المؤلف من طابقين في محلة البوابة الفوقا في صيدا والذي كان اندلع مساء امس الأحد.

واستمرت محاولات السيطرة على الحريق لاكثر من سبع ساعات الا ان صعوبة الوصول الى الطبقة الثانية بسبب كثافة الدخان والتهاب سقفيتها الحديدية ابقت عناصر الاطفاء على الارض وفي جهوزية منعا لتجدد الحريق وحتى إتمام عمليات التبريد نهائيا.

وحفاظا على السلامة العامة طلب غضبان من صاحب متجر الصيد الكائن في المبنى اخلاء محله وسحب كل أسلحة الصيد والخرطوش ومستلزمات الصيد.

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